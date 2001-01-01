Футбол
Коутиньо не уйдет из «Барселоны» в арендуSports.ru 05 августа в 03:17
Для Коутиньо, в случае продажи, приоритетным вариантом является возвращение в АПЛ, но ни один из клубов не сделал официального предложения. Ранее появилась информация, что «Барселона» может отпустить Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро.
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Коутиньо ведет переговоры с «Тоттенхэмом». Ранее он отказал «Арсеналу»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 06:25
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В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
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