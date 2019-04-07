Футбол
Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигуЧемпионат 05:36
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Спорт
Вылегжанин выиграл лыжный марафон чемпионата России
В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам.
Обновлено в 06:23
Политика
Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Общество
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Кино
Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу справляет 55-летие
Родившийся в Новой Зеландии, выросший в Австралии, а добившийся карьерного успеха в США актёр Рассел Кроу отмечает 7 апреля 55-летие.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
ПИФы демонстрируют неплохую доходность
Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Под Мариуполем ополченцы ДНР уничтожили группу из пятерых боевиков ВСУ
Напомним, 4 апреля ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ под Саханкой.
Обновлено в 08:38
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Футбол
ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиши чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07
Политика
Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству
Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Транспорт
ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы
Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.
Обновлено в 08:27
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03