Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигуЧемпионат 05:36

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигу

Наука Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.

Спорт Вылегжанин выиграл лыжный марафон чемпионата России В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам.

Политика Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Хоккей НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".

Футбол «Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.

Кино Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу справляет 55-летие Родившийся в Новой Зеландии, выросший в Австралии, а добившийся карьерного успеха в США актёр Рассел Кроу отмечает 7 апреля 55-летие.

Экономика ПИФы демонстрируют неплохую доходность Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Армия и оружие Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Футбол «Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ Тренерские штабы московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Футбол ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиши чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.

Политика Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Происшествия В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.

Транспорт ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы Серьезные осложнения ожидаются в понедельник, 8 апреля, на дорогах юго-востока Москвы в связи с закрытием восьми станций метро Таганско-Краснопресненской линии.