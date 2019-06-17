Футбол

Коутиньо не перейдёт в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»Евро-футбол.ру 11:44

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутиньо не собирается переходить в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Sky Sports, 27-летний бразилец хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, но не готов стать игроком "МЮ" из уважения к "Ливерпулю". Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год.
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Коутиньо не станет подписывать контракт с «МЮ» из уважения к «Ливерпулю»

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