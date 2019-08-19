Футбол

Бавария представила футболиста КоутиньоRT на русском 05:43

Мюнхенская «Бавария» провела презентацию бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. В немецком клубе футболист будет выступать под десятым номером. Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне».
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От трансфера Коутиньо в «Баварию» выиграют все. Бразилец получил второй шанс

Матч ТВ12:02

Коутиньо о переходе в «Баварию»: «В „Барселоне“ все вышло не так, как хотелось. Надеюсь остаться в „Баварии“ надолго»

Sports.ru12:25

Главные новости утра. Слуцкий может возглавить «Монако», «Бавария» объявила об аренде Коутиньо

Бомбардир.ру05:00

Коутинью убежал из «Барсы» в «Баварию». Почему бразилец не подошел каталонцам

Спорт-Экспресс10:35

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

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«Новый вызов в новой стране». Эмоции Коутиньо после перехода в «Баварию»

Bookmaker-ratings.ru05:57

Удачи, Коу! Отступление в Мюнхен — мудрое решение

Soccer.ru08:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
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Экономика

Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе

Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
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Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

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Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Политика

Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
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Авто

Great Wall принимает заказы на новый пикап с дизайном Toyota Tundra

Примечательно, что внешний облик моделей весьма напоминает легендарную Toyota Tundra образца 2007 года.
Обновлено вчера в 10:15
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 03:07
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры.
Обновлено в 12:08
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Гаджеты

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

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Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Экономика

Мясо занимает треть расходов россиян на еду

Обновлено вчера в 23:20
Экономика

ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии

Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение.
Обновлено в 13:41
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Российский подросток убил пять человек топором

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Брэдли Купер отрастил усы, которые нравятся дочери Лее

Поклонники актера просят актера побриться, но малышке Лее усы нравятся, а это для Брэдли сейчас самое главное.
Обновлено в 12:38
Здоровье

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Политика

Макрон процитировал Достоевского на переговорах с Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток".
Обновлено в 12:39
Технологии

«ВКонтакте» представила нового операционного директора

Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.
Обновлено в 10:27
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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