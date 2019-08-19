Футбол
Бавария представила футболиста КоутиньоRT на русском 05:43
Мюнхенская «Бавария» провела презентацию бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. В немецком клубе футболист будет выступать под десятым номером. Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Экономика
Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе
Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Авто
Great Wall принимает заказы на новый пикап с дизайном Toyota Tundra
Примечательно, что внешний облик моделей весьма напоминает легендарную Toyota Tundra образца 2007 года.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путём вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры.
Обновлено в 12:08
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии
Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы, которые нравятся дочери Лее
Поклонники актера просят актера побриться, но малышке Лее усы нравятся, а это для Брэдли сейчас самое главное.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Политика
Макрон процитировал Достоевского на переговорах с Путиным
Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным привёл слова из романа Фёдора Достоевского "Подросток".
Обновлено в 12:39
Технологии
«ВКонтакте» представила нового операционного директора
Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.
Обновлено в 10:27