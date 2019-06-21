Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Чемпионат 02:36

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com. По словам издания, 27-летний футболист готов покинуть каталонский клуб, а руководство в свою очередь не выступает против ухода бразильца.

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

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