Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Чемпионат 02:36

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com. По словам издания, 27-летний футболист готов покинуть каталонский клуб, а руководство в свою очередь не выступает против ухода бразильца.

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Политика Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Политика Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.

Гаджеты Intel готовит снижение цен на настольные процессоры Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.

Авто АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Политика Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Единоборства Свой следующий бой Поветкин проведёт в Саудовской Аравии Российский боксёр Александр Поветкин проведёт свой следующий поединок 12 июля на турнире в Джидде (Саудовская Аравия).

Политика Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.

Происшествия Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Армия и оружие В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.

Политика Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Политика Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Футбол «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.