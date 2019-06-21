Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 03:48

Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно. По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".

Спорт день за днем

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

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