Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 03:48

Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно. По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
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Коутинью может вернуться в «Ливерпуль»

Матч ТВ03:08

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

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Коутиньо может вернутся в «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно

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Чемпионат02:36

Коутинью может вернуться в «Ливерпуль»

Газета.Ru01:39

СМИ: Коутинью может вернуться в «Ливерпуль»

Спорт-Экспрессвчера в 23:50
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