Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 03:48
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно. По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента
К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
Обновлено в 11:30
Общество
Алексей Текслер высказал свою позицию по Томинскому ГОКу
Алексей Текслер считает, что прежде всего необходимо открыто показать и рассказать челябинцам развитие ситуации с Томинским ГОКом, поскольку все умолчания, периметры, заборы и зоны отчуждения только устрашают и злят людей.
Обновлено в 11:40
Космос
Астрономы впервые измерили температуру колец Урана
Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
Обновлено в 07:30
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Футбол
Диагональный Алексеев покинул казанский «Зенит»
Диагональный Никита Алексеев завершил выступления за «Зенит», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Обновлено в 11:40
Футбол
Шкриньяр поиздевался над неудачами «Ювентуса» в Лиге чемпионов
В сети появилось видео, на котором защитник «Интера» Милан Шкриньяр издевается над «Ювентусом».
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Xiaomi презентовала новые смартфоны и «убила» старую линейку
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Двух британцев задержали в Венеции за прогулку с велосипедами
В Венеции двух полуголых британцев задержали и оштрафовали за то, что они держали в руках велосипеды.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Общество
Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter
Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки
14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
Обновлено в 11:37
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика
Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной
В минувший четверг стало известно, что бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман снова станет отцом.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Игры
Видео: вышла гоночная ретро-аркада Crash Team Racing Nitro-Fueled
На PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch вышла гоночная ретро-аркада Crash Team Racing Nitro-Fueled от студии Beenox.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30