Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Евро-футбол.ру 03:48

Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно. По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
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«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» контактировали с «Барселоной» по поводу Коутиньо

Sport24.ru06:19

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Леонардо попытается убедить Коутиньо перейти в ПСЖ

Soccer.ru18 июня в 16:23

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Коутинью может вернуться в «Ливерпуль»

Матч ТВ03:08

СМИ: Коутинью готов перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс06:34

Букмекеры: Коутиньо может перейти в «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru18 июня в 03:24
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

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Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
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Футбол

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Футбол

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Происшествия

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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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