Футбол
Коутиньо может перейти в «Ювентус»Чемпионат вчера в 20:03
Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, который намерен покинуть клуб. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года. Переход из «Ливерпуля», который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Власти Сирии восстановили инфраструктуру в Пальмире
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Генсек НАТО пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру альянса
Как напоминает ТАСС, аналогичные обещания и поздравления от имени ЕС передал Зеленскому глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Янукович захотел вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда здоровью
В целом, в пасхальных продуктах - яйцах, творожных пасхах и куличах - достаточно много полезных элементов, отмечают эксперты.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Здоровье
Глава кузбасской больницы получит выговор за антисанитарию в палатах
По последней информации, в департаменте здравоохранения отреагировали на жалобы и, как сообщают местные СМИ, принято решение уволить старшую медицинскую сестру, а главный врач Ольга Козлова получит выговор.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Музыка
Женщины на концерте музыканта Михаила Казиника в Чите хотели выкатить неисправный рояль
Во время концерта всемирно известного музыканта Михаила Казиника в Чите женщины из зрительного зала хотели выкатить на сцену неисправный рояль, наличие которого в этот момент не предполагалось.
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
В парадном строю от Т-34 до Т-72Б3
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 05:39
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:00