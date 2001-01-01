Футбол
Коутиньо может перейти в «Ювентус»Чемпионат 20:03
Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года. Переход из «Ливерпуля», который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн.
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