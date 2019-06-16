Футбол
Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»Вести.Ru 00:29
Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити". Однако в совершении этого трансфера у боссов "горожан" все-таки остаются сомнения.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
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Шоу-бизнес
Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»
Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной в Петербурге
В Петербурге банкет на выпускной обойдется в 53,2 тыс. рублей, то есть дешевле, чем в Москве, но дороже, чем в среднем по стране.
Обновлено в 05:08
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Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох
Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая.
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
«Ливерпуль» поздравил Клоппа с днем рождения
"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере поздравил главного тренера команды Юргена Клоппа с 52-летием.
Обновлено в 02:40
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Футбол
Мохаммед Салах отказался переходить в «Реал»
За игрока «вцепились» «Реал» и «Ювентус», однако ни «Ливерпуль», ни сам футболист, желания что-либо менять на данный момент в своих планах не высказали.
Обновлено в 03:26
Авто
Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу
Классический Mercedes-Benz 560SEC AMG 6.0 Widebody 1990 года выпуска оснащается 6,0-литровым двигателем AMG V8 мощностью 385 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента.
Обновлено в 02:37
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко в Snapchat превратилась в Александра Ревву
Регина Тодоренко решила протестировать популярное мобильное приложение Snapchat на себе.
Обновлено в 03:29
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Религия
Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ
Опрос, который поможет определить место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, проведут в середине сентября.
Обновлено в 04:43
Происшествия
МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 07:19
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39