Футбол

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»Вести.Ru 00:29

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити". Однако в совершении этого трансфера у боссов "горожан" все-таки остаются сомнения.
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«Манчестер Сити» - претендент на Коутиньо

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