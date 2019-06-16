Футбол
«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
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