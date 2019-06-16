Футбол

«Манчестер Сити» претендует на КоутиньоЧемпионат вчера в 18:51

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca. По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
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«Манчестер Сити» - претендент на Коутиньо

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«Манчестер Сити» стал очередным претендентом на Коутиньо

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«Манчестер Сити» заинтересован в Коутинью

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Газета.Ruвчера в 19:28

«Манчестер Сити» претендует на Коутиньо

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«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки Коутиньо

Евро-футбол.рувчера в 17:37
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