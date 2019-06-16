Футбол

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»Вести.Ru 00:29

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити". Однако в совершении этого трансфера у боссов "горожан" все-таки остаются сомнения.
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«Манчестер Сити» претендует на игрока «Барселоны»

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«Манчестер Сити» претендует на Коутиньо

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«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки Коутиньо

Евро-футбол.рувчера в 17:37
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Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
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На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
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В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

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Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому

Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
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Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

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Футбол

Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу»

Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
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Футбол

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя.
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«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику

Если же на клубнике есть пятна, отсутствует аромат или её плоды мягкие, то от покупки такого товара следует отказаться.
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе

Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
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Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

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Опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой

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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
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Александра Яковлева рассказала о своей болезни, из-за которой похудела на 20 килограмм.
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«Сент-Луис» провел чемпионский парад

По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
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Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
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Футбол

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

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В каких продуктах скрываются смертельно опасные трансжиры

В 90-х медики выяснили, что такой продукт провоцирует появление вредного холестерина. Трансжиры уносят полмиллиона жизней ежегодно.
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