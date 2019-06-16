Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»Вести.Ru 00:29

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Фелиппе Коутиньо заинтересовал действующего чемпиона Англии – "Манчестер Сити". Однако в совершении этого трансфера у боссов "горожан" все-таки остаются сомнения.

Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

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