Коутиньо может перейти из «Барселоны» в ПСЖREGNUM 08:46

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, Коутиньо готов присоединиться к французской команде.

Коутиньо может перейти из «Барселоны» в ПСЖ

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