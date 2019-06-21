Футбол
Коутиньо может перейти из «Барселоны» в ПСЖREGNUM 08:46
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, Коутиньо готов присоединиться к французской команде.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Космос
Сети наземных инструментов показывают истинный масштаб магнитных бурь
Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
Обновлено в 14:33
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено в 11:13
Хоккей
Франсис Паре стал игроком минского «Динамо»
Обновлено в 11:09
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни
Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Придется стать королем: принц Уильям празднует 37-летие
Принц Уильям отмечает день рождения: 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 37 лет.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожаловалась на жизнь балерины
Анастасия Волочкова вновь разразилась тирадой о своем слишком тяжелом пути к славе и успеху.
Обновлено в 14:33
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Футбол
Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Происшествия
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2
Сегодня в Лабинском районе Краснодарского края вертолет Ми-2, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской.
Обновлено в 03:36
Политика
Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.
Обновлено в 14:42
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере»
Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
НАТО собирается признать космос пространством для боевых действий
Североатлантический альянс намерен в 2019 году признать космос средой для ведения войны - об этом агентству Reuters сообщили четыре высокопоставленных дипломата, имена которых не называются.
Обновлено в 10:34
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Транспорт
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
Обновлено в 10:06