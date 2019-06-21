Футбол

Коутиньо может перейти из «Барселоны» в ПСЖREGNUM 08:46

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, Коутиньо готов присоединиться к французской команде.
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«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» контактировали с «Барселоной» по поводу Коутиньо

Sport24.ru06:19

Коутиньо готов перейти в «ПСЖ»

Sport.ru06:59

Букмекеры: Коутиньо может перейти в «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru18 июня в 03:24

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Коутинью может вернуться в «Ливерпуль»

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Леонардо попытается убедить Коутиньо перейти в ПСЖ

Soccer.ru18 июня в 16:23

СМИ: Коутинью готов перейти в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс06:34
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Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
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Активисты петербургского штаба Навального опубликовали видео, на котором, по их словам, сотрудники администрации Выборгского района заполняют подписные листы в поддержку временного губернатора Александра Беглова.
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Футбол

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Исследователи впервые охарактеризовали наблюдения из более чем 100 наземных магнитометров с точки зрения изменяющейся во времени направленной сети соединений.
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Общество

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено в 11:13
Хоккей

Франсис Паре стал игроком минского «Динамо»

Обновлено в 11:09
Политика

Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
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Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
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Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
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Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

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Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
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Анастасия Волочкова пожаловалась на жизнь балерины

Анастасия Волочкова вновь разразилась тирадой о своем слишком тяжелом пути к славе и успеху.
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Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Футбол

Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России

Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
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Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

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На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2

Сегодня в Лабинском районе Краснодарского края вертолет Ми-2, который обрабатывал сельскохозяйственные поля, совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской.
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Додон попросил Медведева продлить отмену таможенных пошлин

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым в Минске обсудил возможность продления отмены таможенных пошлин для ряда молдавских товаров.
Обновлено в 14:42
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Дмитрий Аленичев: «Прошедший сезон в Красноярске – самый жуткий в моей карьере»

Рубцов ответил болельщикам в кино, Аленичев - на поле – Этот сезон был самым жутким в моей карьере, никогда с таким не сталкивался, – говорит Аленичев.
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Армия и оружие

НАТО собирается признать космос пространством для боевых действий

Североатлантический альянс намерен в 2019 году признать космос средой для ведения войны - об этом агентству Reuters сообщили четыре высокопоставленных дипломата, имена которых не называются.
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

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Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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