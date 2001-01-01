Футбол

Коутиньо сообщил о желании перейти в «Манчестер Юнайтед»Евро-футбол.ру вчера в 08:28

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в Англию. Как сообщает издание Daily Star, Коутиньо связывался с испанскими футболистами "Манчестер Юнайтед" и сообщил им о желании перебраться на "Олд Траффорд". Напомним, с 2013 по 2018 год Коутиньо выступал за "Ливерпуль".
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Коутиньо €115 млн

Чемпионат01:06

«Манчестер Юнайтед» готов предложить 115 миллионов за Коутиньо

Бомбардир.ру01:20

СМИ: Коутинью хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 02:28

Коутиньо хочет перейти в «Ман Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 05:18

Коутиньо сообщил о желании перейти в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.рувчера в 08:28

СМИ: Коутинью хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RUвчера в 02:28

Источник: Коутинью хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 07:15
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Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Экономика

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Автобусы в России предложили оснастить подушками безопасности

В Российской Федерации могут оборудовать подушками безопасности пассажирские автобусы, чтобы свести к минимуму тяжкие последствия при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Обновлено в 01:12
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки

Обновлено вчера в 10:47
Религия

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.
Обновлено в 00:37
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как Европа отвернулась от российского лидера Владимир Путина в начале его президентства.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing

Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Бурятии ищут мать брошенного в подъезде младенца

В Северобайкальском районе Бурятии следователи разыскивают мать найденного в подъезде одного из жилых домов новорожденного живого мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:19
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Космос

«Дочки» «Роскосмоса» и «Росатома» удалили данные про реакторы для космоса

Предприятия КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос") и "Красная звезда" (входит в "Росатом") удалили со своих сайтов информацию о разработке ядерных источников энергии для применения в космической технике, однако информация остается доступна на сайтах архивов интернета.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности от употребления алкоголя

Смертность от алкоголя в России снизилась на 2 тысячи человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Полиция проводит обыски в ТЦ «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва», который располагается в столичном районе Люблино на Тихорецком бульваре.
Обновлено в 01:24
Общество

Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов

Ночью до -17 градусов, днем до +2. Мокрый умеренный снег ожидается в Карелии.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая

Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика

Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования

Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Найден инновационный способ лечения рассеянного склероза

Американские ученые нашли способ лечения рассеянного склероза и диабета первого типа, пишет Nature Biomedical Engineering В Университете штата Юта удалось создать иммунотоксин, который способен уничтожать клетки с дефектным белком PD-1.
Обновлено в 00:59
Экономика

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

На строительство стены Трамп просит у Конгресса США ещё $8,6 млрд

Президент США Дональд Трап, который зимой 2019 года не смог получить ни одного дополнительного доллара для строительства стены на границе с Мексикой, что закончилось приостановкой работы правительства страны на рекордные 35 дней, намерен в начале следующей недели потребовать у конгресса ещё $8,6 млрд на эти цели.
Обновлено в 01:25
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 21:35
Хоккей

«Вашингтон» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, обыграв «Виннипег»

Обновлено в 01:06
Политика

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Недвижимость

России предсказали целую армию обманутых дольщиков

Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) располагает данными о том, что по итогам 2019 года рынок строительства новостроек могут покинуть до 30% мелких и средних застройщиков, оставив после себя 7,8 миллионов квадратных метров недостроенного жилья.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Новосибирске загорелось общежитие

Спасатели эвакуировали 25 человек из загоревшегося общежития в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 00:19
Кино

Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков категорически не принимает намерение музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».
Обновлено вчера в 09:45
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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