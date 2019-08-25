Футбол

Коутиньо дебютировал за «Баварию»Sports.ru вчера в 14:34

Шальке-04 — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
20′
Роберт Левандовски
50′
Роберт Левандовски
Бенито Раман
Ахмед Кутуджу
51′
57′
Томас Мюллер
Филиппе Коутиньо
57′
Серж Гнабри
Иван Перишич
Омар Маскарель
Салиф Сане
59′
75′
Роберт Левандовски
77′
Лукас Эрнандес
Хави Мартинес
Амин Харит
Мюнир Мерджан
85′
Полузащитник Филиппе Коутиньо дебютировал за "Баварию" в матче с "Шальке" (3:0). 27-летний бразилец появился на поле на 75-й минуте, заменив Томаса Мюллера. Результативными действиями Коутиньо не отметился.
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