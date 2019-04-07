Футбол
Коутиньо: «Возвращение в Англию не входит в мои планы»Soccer.ru 05:44
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Шоу-бизнес
Марк Джейкобс сыграл свадьбу со своим возлюбленным в Нью-Йорке! Собрались все звезды
Обновлено в 04:52
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.
Обновлено в 06:17
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.
Обновлено вчера в 18:20
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали «Хип-хоп-легендой» - награду вручили отцу Толмацкого. Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве
Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 05 апреля в 08:57
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
СК установил всех причастных к теракту в петербургском метро
Следственный комитет в кратчайшие сроки установил лиц, причастных к теракту в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:24
Политика
Лавров: войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии
Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне Эт-Танф.
Обновлено в 05:09
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама
Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 04:01
Политика
Германию сочли угрозой для безопасности НАТО
СМИ считают, что Германия ставит под угрозу Североатлантический альянс из-за слишком маленьких расходов на оборону.
Обновлено вчера в 21:42
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
ВКС РФ испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска России провели испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 13:06