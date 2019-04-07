Футбол
Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигуЧемпионат 05:36
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
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