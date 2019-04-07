Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигуЧемпионат 05:36

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигу

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Политика Путин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.

Происшествия В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.

Политика МИД Венгрии вызвал украинского посла Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Футбол Фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ "Единственным способом для Порошенко сорвать проведение выборов является обострение обстановки на востоке Украины с последующим обвинением республик в эскалации конфликта и дальнейшем введением военного положения", - добавил Басурин.

Происшествия В Киришах нетрезвый юноша получил удар током Взобравшись на ограждение, юноша получил сильный удар током и упал вниз. Врачи погрузили его в медикаментозный сон.

Политика Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.

Политика Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.

Армия и оружие На Украине прошли испытания ракеты «Нептун» Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».

Футбол «Челси» заинтересован в трансфере Левандовски "Челси" рассматривает нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в качестве основного форварда команды.

Гаджеты 28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7 Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.