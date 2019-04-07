Футбол
Коутиньо: «Возвращение в АПЛ в мои планы не входит»Евро-футбол.ру 06:21
Полузащитник "Барселоны" Фелиппе Коутиньо не спешит возвращаться в английскую Премьер-лигу.
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Общество
Москвичам предложили помыть бюсты Ленина и Маркса
Обновлено в 05:49
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Политика
Глава МИД Австрии посетит Москву вместе с президентом страны
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в воскресенье заявила, что будет сопровождать федерального президента республики Александера Ван дер Беллена в ходе его визита в Москву в ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Рубин» — «Арсенал». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Арсенала» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Под Мариуполем ополченцы ДНР уничтожили группу из пятерых боевиков ВСУ
Напомним, 4 апреля ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ под Саханкой.
Обновлено в 08:38
Наука
В Китае нашли окаменелость «ктулху»
Существо, жившее более полумиллиона лет назад, очень напоминает фантастических чудовищ В журнале Current Biology описан новый вид древнего животного, обнаруженный в китайской провинции Юннань.
Обновлено в 07:23
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Игры
В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь
Проблема проявилась при использовании системы двухфакторной аутентификации.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Игорь Дивеев: «Когда „Спартак“ начал догонять, было уже поздно»
Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
Обновлено в 09:32
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Польша намерена потребовать у Германии репарации в $900 млрд
Польша намерена потребовать у Германии не менее $900 млн репараций за ущерб, понесённый страной в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Сколько секса нужно человеку в разном возрасте, выяснили ученые
Американские ученые провели интересные исследования, они выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в ЧР по футболу
Футболисты "Уфы" одержали победу в домашнем матче чемпионата России по футболу над командой "Ростова".
Обновлено в 08:31
Политика
Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству
Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Обновлено в 08:21