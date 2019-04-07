Коутиньо: «Возвращение в АПЛ в мои планы не входит»Евро-футбол.ру 06:21

Полузащитник "Барселоны" Фелиппе Коутиньо не спешит возвращаться в английскую Премьер-лигу.

Коутиньо: «Возвращение в АПЛ в мои планы не входит»

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