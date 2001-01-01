Футбол
Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»Евро-футбол.ру 11:59
27-летний футболист в минувшем сезоне провёл 34 игры в Ла Лиге, забив пять мячей. В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться на пляжах Махачкалы
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Происшествия
В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке
Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Обновлено в 13:00
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:20
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Футбол
«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн
Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Алибасов не помнит, какой сейчас год
Обновлено в 11:59
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Какой праздник отмечают 16 июня
Многим интересно, какой праздник отмечают 16 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 16 июня отмечают День медицинского работника(День медика).
Обновлено в 13:00
Общество
Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян
Обновлено в 13:48