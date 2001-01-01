Футбол

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»Евро-футбол.ру 11:59

27-летний футболист в минувшем сезоне провёл 34 игры в Ла Лиге, забив пять мячей. В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
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Коутиньо — болельщикам «Барселоны»: упорно работаю, чтобы стать лучше

Чемпионат14:41

Филиппе Коутиньо: «Спасибо болельщикам „Барсы“ за поддержку. Прилагаю все усилия, чтобы стать лучше»

Sports.ru13:47

Коутиньо: «В „Барселоне“ я пока не показываю ту игру, на которую надеялся»

Soccer.ru05:03

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

Евро-футбол.ру11:59
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Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Здоровье

Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться на пляжах Махачкалы

Обновлено вчера в 10:36
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Происшествия

В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке

Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Обновлено в 13:00
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено в 14:32
Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Алибасов не помнит, какой сейчас год

Обновлено в 11:59
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Здоровье

Какой праздник отмечают 16 июня

Многим интересно, какой праздник отмечают 16 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 16 июня отмечают День медицинского работника(День медика).
Обновлено в 13:00
Общество

Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян

Обновлено в 13:48
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Филиппе Коутиньо
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Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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