Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул убеждён, что его бывший одноклубник Оле-Гуннар Сульшер должен стать главным тренером МЮ на постоянной основе.

Коул: «Сульшер оживил МЮ. Он заслужил эту работу»

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