Футбол
Коул: «Сульшер оживил МЮ. Он заслужил эту работу»Soccer.ru вчера в 00:08
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул убеждён, что его бывший одноклубник Оле-Гуннар Сульшер должен стать главным тренером МЮ на постоянной основе.
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Политика
Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР
К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Общество
Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ
Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Экономика
«Альфа-групп» возвращается на рынок жилой недвижимости
Шакиров утверждает, что Optima Development не собирается уходить с рынка жилья, а, наоборот, планирует приобретать девелоперские проекты в премиальном сегменте.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Россию по госпрограмме вернулись более 800 тысяч соотечественников
В рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которая стартовала в 2007 году, в Россию вернулись 826 тысяч человек.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Душевнобольная москвичка месяц прятала в квартире труп сына
Труп 28-летнего мужчины месяц пролежал в квартире, где все это время находилась его душевнобольная мать.
Обновлено в 02:04
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Хьюстон» разгромил «Денвер», «Детройт» победил «Орландо»
Обновлено вчера в 22:23
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Саратовцы заработали на отмывании чужих доходов 15 млн рублей
В Саратове пресечена деятельность сети фирм-«однодневок», которые за вознаграждение занимались обналичиванием чужих денежных средств.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:57
Политика
«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани
Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Royal Enfield презентовала внедорожные мотоциклы Bullet Trials
Обновлено в 02:45
Технологии
Boston Dynamics тестирует робота грузчика Handle
Компания Boston Dynamics продемонстрировала видеоролик, в котором автономный робот на колесах Handle, с легкостью переносит ящики с одного места на другое.
Обновлено в 01:27
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40