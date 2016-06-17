Энергетика
Котировки нефти марки Brent упали ниже $73 за баррельВедомости 06:42
Нефть резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, 26 апреля, при этом цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля, следует из данных торгов. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.50 мск подешевели на $1,56 (на 2,1%) до $72,79 за баррель.
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