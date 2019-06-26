Энергетика

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррельИнтерфакс 01:56

К 8:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию цена контрактов выросла на $1,44 (2,21%), до $66,49 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Цены на нефть резко растут на данных Минэнерго США о сильнейшем сокращении запасов

Profinance.ruвчера в 10:50

Нефть «настроена» взять уровень $69

REGNUM00:21

Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелей

ТАССвчера в 10:41

Нефть дорожает на статданных и новостях о закрытии НПЗ в США

ПРАЙМвчера в 14:23

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:37, Вашингтон
Происшествия

Ан-24 полностью сгорел после аварийной посадки в Нижнеангарске

Обновлено в 00:55
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы

Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации

Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
Обновлено в 00:30
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Политика

В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского

Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 00:37
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:13
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено 25 июня в 14:45
Происшествия

В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина

Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.
Обновлено в 01:24
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Футбол

Де Лигт договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом»

Капитан амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт достиг договоренности об условиях личного контракта с туринским "Ювентусом", сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено вчера в 16:03
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах

После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

США и Китай прервут торговую войну

В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
Обновлено в 02:10
Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Экономика

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Хоккей

Луонго объявил о завершении карьеры

Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено вчера в 00:01
Наука

Ученые назвали легкий способ снизить давление

Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума

Стоимость грузинской национальной валюты лари упала до исторического минимума после того, как президент РФ Владимир Путин закрыл авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено 25 июня в 12:27
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

Обновлено в 00:46
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное