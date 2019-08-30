Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке поднялись по итогам торгов на 0,93 доллара и составили 56,71 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США
Интерфакс28 августа в 01:40
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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Икону Чемеевского храма удалось восстановить
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На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
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Российская газета 00:20
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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
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Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
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В Бийске при пожаре в многоквартирном жилом доме два человека пострадали, еще 23 жильца (в числе которых четверо детей) были эвакуированы.
Российская газета 01:18
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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Космос
Марсианский скафандр протестировали внутри действующего вулкана
News.ru вчера в 10:23
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 вчера в 13:19
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В Германии хотят повысить НДС на красное мясо с 7 до 19%. Мол, вред от него почти как от сигарет.
Аргументы и Факты 00:09
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
Газета.Ru вчера в 19:20
Экономика
S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD).
РБК вчера в 05:19
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество
Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Происшествия
Спасший девочку от травмы велосипедист восхитил соцсети
На ролике видно, как два участника гонки едут по проезжей части, но внезапно один из них теряет равновесие и на большой скорости падает в направлении маленькой девочки, стоящей около дороги.
РИА Новости вчера в 18:35
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° вчера в 10:47
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Футбол
Женская сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021
Матч ТВ вчера в 15:54
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Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56