Энергетика

News.ruNews.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

Стоимость фьючерсов нефти Brent немного подросла, тогда как WTI слабо дешевеет. Цена октябрьских фьючерсов на Brent в Лондоне достигала отметки в $61,1 за баррель, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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