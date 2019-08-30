Цены на нефть в пятницу находятся под давлением после роста на протяжении трех предыдущих торговых сессий.

Цены на нефть снижаются после трехдневного роста

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