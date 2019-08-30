Энергетика
ПРАЙМЦены на нефть снижаются после трехдневного роста
Цены на нефть в пятницу находятся под давлением после роста на протяжении трех предыдущих торговых сессий.
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Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Футбол
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Хоккей
Главный тренер сборной Финляндии Ялонен продлил контракт
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен продлил контракт с Федерацией хоккея страны, сообщает пресс-служба ИИХФ.
Sport24.ru 04:53
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Футбол
Тренер «Байера» Бос: «Довольны жеребьевкой»
Главный тренер «Байера» Петер Бос высказался об итогах жеребьевки Лиги чемпионов.
Sports.ru вчера в 13:46
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, - утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель.
Эхо Москвы 09:01
Происшествия
За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста
Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Чибис посетовал на плачевное качество жизни военных Северного флота в закрытых городах (ЗАТО) и добавил, что это "при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью".
Российская газета 08:26
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Кино
Умер актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон
Из Франции пришло сообщение о кончине актера театра и кино, трехкратного номинанта кинопремии «Сезар» Мишеля Омона.
Культуромания вчера в 12:23
Авто
Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Культура
Талантливые создатели контента получат от «ВКонтакте» гранты на 150 тысяч рублей
Победитель конкурса получит 50 тысяч рублей на счёт в приложении для краудфандинга «Цели», сертификат на 100 тысяч рублей для рекламного продвижения в соцсети.
78.ru 08:54
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Общество
В ГД внесли законопроект о регулировании прав собственности на гаражи
Законопроектом закрепляются положения о доле каждого собственника гаража в праве собственности на общее имущество.
РБК 06:04
Авто
Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Экономика
Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос за семь лет на 36%
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане вырос за последние семь лет на 36%.
ТАСС 07:48
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Спорт
Российский дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
РИА Новости 08:15
Общество
Построенный Александром II театр выставлен на продажу в Хельсинки
Хельсинкский Александровский театр вместе с пристройкой выставлен на продажу в Финляндии.
РБК 08:58
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Здоровье
В Британии предрекли миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам
Профессор утверждает, что только в Британии 10 миллионов человек могут умирать каждый год, "если мы не справимся с этим".
Российская газета 02:48