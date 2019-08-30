Энергетика
News.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно
Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Футбол
«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 03:30
Политика
Путин назвал «нормальное» число детей в семье
Российский лидер уверен, что в семье должно иметься трое детей.
Южный Федеральный вчера в 09:51
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Футбол
Соболев может продолжить карьеру в «Лечче»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Чемпионат 03:09
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Баскетбол
Сборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу
Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 11:58
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Кино
Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии
Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° вчера в 17:14
Футбол
«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу
Белорусский клуб «Минск» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Зенит» защитника Дмитрия Прищепы.
Sport24.ru 04:35
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Технологии
Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter
Неизвестные взломали аккаунт в сети Twitter Джека Дорси, генерального директора этой соцсети.
Life.ru вчера в 18:03
Хоккей
НХЛ не намерена до конца срока выходить из коллективного соглашения с профсоюзом игроков
Руководство НХЛ имело право на это до 1 сентября, профсоюз же может активировать опцию расторжения до 15 сентября.
ТАСС 00:56
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru 29 августа в 16:46
Политика
Бортко подал в избирком заявление о снятии с выборов главы Петербурга
Кандидат от КПРФ Владимир Бортко подал в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.
РБК 04:18
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Шоу-бизнес
«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу
Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59