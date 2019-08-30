Энергетика

News.ruNews.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть ускорила снижение

Финмаркетвчера в 11:15

Котировки Brent и WTI ушли вниз из-за «фиксации»

Росбалтвчера в 07:40

Цена на нефть Brent растёт

RT на русскомвчера в 01:06

Котировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

News.ruвчера в 02:56

Мировые цены на нефть по итогам торгов четверга выросли

Банки.рувчера в 01:53

Нефть вечером упала сразу на 3%, заявления Новака не добавили оптимизма

ПРАЙМвчера в 11:24

Инвесторы вновь фиксируют прибыль

Finam.Ru29 августа в 02:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Коммерсантъ 00:29
Наука

Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов

Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Происшествия

В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Футбол

«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 03:30
Политика

Путин назвал «нормальное» число детей в семье

Российский лидер уверен, что в семье должно иметься трое детей.
Южный Федеральный вчера в 09:51
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Футбол

Соболев может продолжить карьеру в «Лечче»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Чемпионат 03:09
Происшествия

Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

РИА Новости 03:49
Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

РИА Новости 01:33
Баскетбол

Сборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу

Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.
Газета.Ru вчера в 15:44
Авто

УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 11:58
Политика

Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Кино

Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии

Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° вчера в 17:14
Футбол

«Зенит» арендовал у «Минска» защитника Прищепу

Белорусский клуб «Минск» на своем официальном сайте сообщил о переходе в «Зенит» защитника Дмитрия Прищепы.
Sport24.ru 04:35
Космос

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Единоборства

Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем

ТАСС вчера в 09:43
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия вчера в 13:20
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Технологии

Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter

Неизвестные взломали аккаунт в сети Twitter Джека Дорси, генерального директора этой соцсети.
Life.ru вчера в 18:03
Хоккей

НХЛ не намерена до конца срока выходить из коллективного соглашения с профсоюзом игроков

Руководство НХЛ имело право на это до 1 сентября, профсоюз же может активировать опцию расторжения до 15 сентября.
ТАСС 00:56
Происшествия

СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске

Известия 04:50
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Газета.Ru 29 августа в 16:46
Политика

Бортко подал в избирком заявление о снятии с выборов главы Петербурга

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко подал в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.
РБК 04:18
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

РБК 01:49
Шоу-бизнес

«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу

Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное