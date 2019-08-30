Энергетика
News.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно
Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
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Нефть дешевеет: Brent - $59,56 за баррель, WTI - $55,55
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:20
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.
Коммерсантъ 18:09
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru 19:20
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ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
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Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ
Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».
Аргументы и Факты 09:46
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты «Куайчжоу-1А»
Китай в субботу успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (Kuaizhou-1A), говорится в сообщении Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC).
РИА Новости 21:23
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 01:32
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество
СМИ сообщили размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости 19:28
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Финансы
WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы
Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Космос
Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС
Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Теннис
Свитолина сыграет с Киз в 4-м круге US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США.
Sport24.ru 20:45
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 добавил поддержку трех стейблкоинов
Компания Samsung расширила перечень криптовалют, поддерживаемых смартфоном Galaxy S10, включая три новых стейблкоина.
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Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Происшествия
В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2
Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58