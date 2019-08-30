Энергетика

News.ruNews.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель. По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.
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Нефть ускорила снижение

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Цена на нефть Brent растёт

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Котировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

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Нефть вечером упала сразу на 3%, заявления Новака не добавили оптимизма

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Инвесторы вновь фиксируют прибыль

Finam.Ruвчера в 02:53

Нефть дешевеет: Brent - $59,56 за баррель, WTI - $55,55

Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:20
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.
Коммерсантъ 18:09
Политика

Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ

Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Происшествия

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru 19:20
Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Гаджеты

Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика

Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов

Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Авто

Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога

Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ

Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».
Аргументы и Факты 09:46
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ 19:09
Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты «Куайчжоу-1А»

Китай в субботу успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (Kuaizhou-1A), говорится в сообщении Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC).
РИА Новости 21:23
Здоровье

В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней

Российская газета вчера в 01:32
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество

СМИ сообщили размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости 19:28
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Финансы

WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Космос

Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС

Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 18:33
Теннис

Свитолина сыграет с Киз в 4-м круге US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США.
Sport24.ru 20:45
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 добавил поддержку трех стейблкоинов

Компания Samsung расширила перечень криптовалют, поддерживаемых смартфоном Galaxy S10, включая три новых стейблкоина.
BitCryptoNews 11:35
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru 11:15
Происшествия

В Якутии два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2

Два человека погибли, еще пять пострадали при жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:58
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