Энергетика

News.ruNews.ruКотировки Brent и WTI изменяются разнонаправленно

Стоимость фьючерсов нефти Brent немного подросла, тогда как WTI слабо дешевеет. Цена октябрьских фьючерсов на Brent в Лондоне достигала отметки в $61,1 за баррель, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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Три причины рекордного роста нефти назвали эксперты

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Цены на нефть снижаются после трехдневного роста

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Цены на нефть слабо снижаются на фоне неоднозначных рыночных факторов

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Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Авто

Porsche отзывает в России 138 автомобилей

Компания ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» начинает в России новую отзывную кампанию в отношении моделей Porsche Cayman / Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991).
Автоновости дня 09:17
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Взгляд.ру 28 августа в 23:34
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика

Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы

RT на русском 09:38
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Футбол

ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро

Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44
Происшествия

Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии

Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.
Российская газета 08:30
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Экономика

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Авто

Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России

Автоновости дня вчера в 11:17
Гаджеты

Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone

Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone "Яблочная" корпорация готовится представить публике следующее поколении смартфона.
Экспресс газета 10:17
Общество

Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Футбол

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Кино

Критики в Венеции назвали «Брачную историю» претендентом на «Оскар»

После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали "Брачную историю" режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на "Оскар", сообщает Independent.
РИА Новости 06:53
Энергетика

Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Происшествия

На заводе в Саратове обрушилась крыша

Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Футбол

Льоренте договорился с «Наполи»

Спорт-Экспресс 07:25
Политика

Коломойский поведал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о тайной встрече с бывшим украинским лидером Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента.
News.ru 07:43
Армия и оружие

Уроки августа 1994-го. Пришли как победители и освободители, уходили как нежеланные гости

ТАСС 07:15
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Футбол

Промес и Вильена вызваны в сборную Голландии

На матчи вызван бывший нападающий "Спартака", а ныне футболист "Аякса" Квинси Промес, который не всегда проходит в состав своего клуба.
Вести.Ru 09:30
Авто

Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
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