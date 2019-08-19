Финансы

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодиеИнтерфакс 05:19

В руководстве алмазной компании "АЛРОСА" заявили, что компания может предложить направить на дивиденды за I полугодие 2019 года до 100% свободного денежного потока (FCF). На этой информации котировки компании на "Московской бирже" поднимались почти на 3%, до уровней недельной давности.
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Акции «Алросы» растут более чем на 2% на сообщении менеджмента по дивидендам

ПРАЙМ06:14

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Интерфакс05:19

Менеджмент «АЛРОСА» будет рекомендовать выплатить промежуточные дивиденды

Finam.Ru05:12
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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