В руководстве алмазной компании "АЛРОСА" заявили, что компания может предложить направить на дивиденды за I полугодие 2019 года до 100% свободного денежного потока (FCF). На этой информации котировки компании на "Московской бирже" поднимались почти на 3%, до уровней недельной давности.

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Происшествия В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Экономика ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.

Политика Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой» Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.

Общество В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Футбол Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком» Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Футбол Назначен арбитр на матч «Краснодара» в Лиге чемпионов Испанский арбитр Карлос дель Серро назначен главным судьей первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

Кино Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски» Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.