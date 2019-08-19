Финансы
Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодиеИнтерфакс 05:19
В руководстве алмазной компании "АЛРОСА" заявили, что компания может предложить направить на дивиденды за I полугодие 2019 года до 100% свободного денежного потока (FCF). На этой информации котировки компании на "Московской бирже" поднимались почти на 3%, до уровней недельной давности.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве обокрали православный храм в Северном Тушино
Обновлено в 02:43
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Назначен арбитр на матч «Краснодара» в Лиге чемпионов
Испанский арбитр Карлос дель Серро назначен главным судьей первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».
Обновлено в 06:20
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Кино
Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»
Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова заявила о разводе
Обновлено в 01:20
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублевке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке «Речное» на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14