Футбол

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских нацийSport24.ru 12:30

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В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР. Встреча, прошедшая в Каире на стадионе «Аль-Салам», завершилась со счетом 1:0 в пользу ивуарийцев.
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Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций

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