Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских нацийSport24.ru 12:30
В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР. Встреча, прошедшая в Каире на стадионе «Аль-Салам», завершилась со счетом 1:0 в пользу ивуарийцев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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