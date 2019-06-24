Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских нацийSport24.ru 12:30
В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР. Встреча, прошедшая в Каире на стадионе «Аль-Салам», завершилась со счетом 1:0 в пользу ивуарийцев.
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