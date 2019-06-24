Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка АфрикиСпорт-Экспресс 12:38

Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы". Ранее в другой встрече группы D Марокко одолел Намибию с таким же счетом.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Спорт Экс-глава ИААФ Диак предстанет перед судом Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает AP.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Спорт Олимпиада-2026 пройдет в Италии Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.

Происшествия «Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили» В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.

Экономика Rambler Group хочет провести IPO На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Шоу-бизнес Как Лобода побывала в гостях у Пугачевой Недавно артистка побывала в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, о чем свидетельствует свежий пост, в котором представлена их большая и дружная компания.

Общество Большой театр изменит схему продажи билетов Большой театр сократит объем бронированных билетов и изменит схему их продажи по рекомендациям Счетной палаты.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Политика Песков назвал условие пересмотра решения по Грузии Россия задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, когда ситуация там вернется в "нерусофобское русло".

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.