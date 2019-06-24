Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка АфрикиСпорт-Экспресс 12:38
Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы". Ранее в другой встрече группы D Марокко одолел Намибию с таким же счетом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Ашберн
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