Футбол

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка АфрикиСпорт-Экспресс 12:38

Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы". Ранее в другой встрече группы D Марокко одолел Намибию с таким же счетом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций

Sport24.ru12:30

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка Африки

Спорт-Экспресс12:38

Кубок Африки. Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР

Бомбардир.ру12:25

Ивуарийцы на старте Кубка африканских наций обыграли команды ЮАР

ProstoProSport12:29

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в первом туре Кубка Африки

Матч ТВ12:23

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в первом туре Кубка Африки

Sportbox.RU12:23

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в Кубке Африки

Чемпионат12:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Футбол

Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.
Обновлено в 17:06
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Футбол

Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 07:13
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено в 11:42
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка

В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Обновлено в 18:10
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Гаджеты

Опасности нет. Samsung пообещала, что провал Galaxy Fold не повлияет на выход Galaxy Note10

Другими словами, работа над Galaxy Fold не повлияет на планы по выпуску Galaxy Note10.
Обновлено в 14:58
Здоровье

До одного из районов Карелии еще не добрались клещи

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество

Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество

Образование - не досуг

По специальному сертификату за каждым ребенком закрепляется определенная сумма на оплату дополнительного образования.
Обновлено в 13:48
Общество

В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку

Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Общество

Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге

В празднике «Алые паруса-2019» принимают участие более 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЮАР
Государство
Государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное