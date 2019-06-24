Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на старте Кубка АфрикиСпорт-Экспресс 12:38
Кот-д'Ивуар одержал победу над ЮАР в матче 1-го тура Кубка Африки - 1:0. Единственный мяч провел Жонатан Коджья из "Астон Виллы". Ранее в другой встрече группы D Марокко одолел Намибию с таким же счетом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Политика
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Футбол
Мане: наверное, я единственный футболист, который не умеет играть на PlayStation
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что на него никак не повлияла мировая известность и слава.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Футбол
Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 07:13
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим
Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание.
Обновлено в 15:31
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка
В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Опасности нет. Samsung пообещала, что провал Galaxy Fold не повлияет на выход Galaxy Note10
Другими словами, работа над Galaxy Fold не повлияет на планы по выпуску Galaxy Note10.
Обновлено в 14:58
Здоровье
До одного из районов Карелии еще не добрались клещи
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.
Обновлено в 08:59
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество
Образование - не досуг
По специальному сертификату за каждым ребенком закрепляется определенная сумма на оплату дополнительного образования.
Обновлено в 13:48
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Общество
Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
В празднике «Алые паруса-2019» принимают участие более 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06