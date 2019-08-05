Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Политика Эксперт заявил о необходимости продления СНВ-3 после развала ДРСМД Вашингтон и Москва должны искать новый вариант сохранения стратегического баланса после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разрабатывать новый механизм, заявил старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Экономика Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

Происшествия Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Авто Названа цена кроссовера Chery Tiggo 4 Кроссовер в максимальной комплектации Techno обойдется в 1 099 900 рублей.

Авто Чистая прибыль петербургского завода Hyundai упала на 5 процентов В прошлом году петербургский Hyundai заработал более 6 миллиардов рублей чистой прибыли.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Политика Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Общество Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.

Экономика В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Происшествия Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.

Экономика Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.

Здоровье В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Общество Кристен Стюарт, Миа Гот и Клер Фой снялись для календаря Pirelli 2020 Календарь Pirelli 2020 придерживается ранее выбранной концепции, давая полную свободу фотографу в поисках и реализации своей идеи, визуализации мечты и собственного видения вещей в абсолютно разных областях жизни.

Политика В МИД России назвали США «могильщиками» ДРСМД США стали могильщиками Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), последствия прекращения действия соглашения для международной безопасности неизбежны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.