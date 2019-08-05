Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в МосквеLenta.ru 09:53
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.
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Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
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Премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм» состоится 5 сентября
На стрим-сервисе Start 5 сентября состоится премьера первых двух серий нового сериала Бориса Хлебникова «Шторм».
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Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
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Футбол
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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football.
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В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
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Армия и оружие
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Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
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Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в США.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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Авто
Acura не доверяет дилерам ремонт кузова суперкара NSX
Если у вас гибридный Acura NSX и вы по какой-то причине попали на нем в ДТП, вам придется забыть о ремонте у дилера, а тем более о самостоятельном вмешательстве в конструкцию кузова.
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Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
Администрация Дональда Трампа, видимо, решила срочно загладить свою вину перед американскими русофобами, огорченными и возмущенными недавним телефонным разговором, который Трамп провел с российским президентом.
Обновлено в 01:00
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Кино
Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающим актерам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
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Транспорт
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м
В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
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Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
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Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
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Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
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Происшествия
В челябинской «Пятерочке» обрушилась бетонная плита
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На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
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Политика
СМИ узнали о кадровых решениях партии «Слуга народа» в Раде
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей.
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Армия и оружие
Подлодки НАТО вышли навстречу «Океанскому щиту»
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Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью
Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
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