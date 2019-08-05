Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

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