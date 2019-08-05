Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в МосквеLenta.ru 09:53

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.
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Не только Дженнифер Лопес: десять главных концертов августа в России

Tricolor TV Magazine02 августа в 11:26
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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

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В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасами

По информации источника информагентства, запланировано эвакуировать население из трех населенных пунктов, находящихся ближе всего к воинской части.
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HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4

HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
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Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
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Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Технологии

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения

Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
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Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика

Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС

Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Футбол

Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит»

Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о новом пуске снарядов в КНДР

1 августа в Южной Корее заявили, что в КНДР произвели пуски«неопознанных снарядов ближнего радиуса действия».
Обновлено в 17:41
Происшествия

ТРЦ «Мега—Белая Дача» в Котельниках эвакуирован из-за угрозы взрыва

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Обновлено в 16:25
Общество

Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов

Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
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«Правозащитник» Пономарев отрабатывает заказ США, открыто призывая к беспорядкам в Москве

Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев открыто призвал к проведению незаконных уличных акций в Москве.
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Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), производящей крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», рассказали об основных характеристиках боеприпасов.
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Трамп намерен ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США внес распоряжение в Минюст страны о разработке комплекса мер по скорейшему введению смертной казни за совершение преступлений на почве нетерпимости.
Обновлено в 16:59
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Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам

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Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
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СМИ узнали о кадровых решениях партии «Слуга народа» в Раде

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей.
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В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
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Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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Дженнифер Лопес
Американская актриса
Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Лопес впервые была замечена в 1991 году, будучи танцовщицей труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актёрскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В следующем году, роль в фильме «Вне поля зрения» сделала её первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6, которому предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший первое место в шести странах.
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