Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в МосквеLenta.ru 09:53
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.
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Не только Дженнифер Лопес: десять главных концертов августа в России
Tricolor TV Magazine02 августа в 11:26
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