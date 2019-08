Дженнифер Лопес Американская актриса

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Лопес впервые была замечена в 1991 году, будучи танцовщицей труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актёрскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В следующем году, роль в фильме «Вне поля зрения» сделала её первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6, которому предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший первое место в шести странах.