Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Финансы Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

Армия и оружие Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Происшествия После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Политика Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Политика Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Экономика Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9% Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.

Здоровье В Тульской области появятся электронные рецепты Электронные рецепты внедрят в больницах Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в 2020 году.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Авто Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Футбол «Атлетико» доказал скрытые переговоры Гризманна В распоряжении испанской газеты El Mundo есть электронное письмо с документами, которые доказывали, что руководство «Барселоны» в марте 2019 года вело прямые переговоры с Гризманном.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Политика Американские санкции вступят в действие 26 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Политика Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».

Гаджеты Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.