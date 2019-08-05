Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в МосквеLenta.ru 09:53
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве. Запись выступления певицы появилась на YouTube в понедельник, 5 августа. Инцидент произошел во время исполнения Лопес композиции Ain't It Funny.
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Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Политика
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Экономика
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%
Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 03:44
Здоровье
В Тульской области появятся электронные рецепты
Электронные рецепты внедрят в больницах Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в 2020 году.
Обновлено в 09:17
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Футбол
«Атлетико» доказал скрытые переговоры Гризманна
В распоряжении испанской газеты El Mundo есть электронное письмо с документами, которые доказывали, что руководство «Барселоны» в марте 2019 года вело прямые переговоры с Гризманном.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено в 09:50
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 12:10
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США
По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32