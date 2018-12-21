Победительница юниорского финала Гран-при-2018 Алена Косторная упала во время исполнения дорожки шагов в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

Косторная упала на дорожке шагов в короткой программе

Спорт Спорт Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась

Футбол Футбол Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над Менхенгладбахом Дортмундская "Боруссия" переиграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 17-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".

Спорт Спорт Олсбю победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии Норвежская биатлонистка Марте Олсбю заняла первое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Спорт Спорт Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в Москве Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли в срок завершить работу по их извлечению.

Футбол Футбол «Жирона» — «Хетафе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:30 Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Спорт Спорт Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.

Футбол Футбол Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.

Хоккей Хоккей Все билеты на матч КХЛ между СКА и ЦСКА на футбольной арене проданы Организаторы продали все билеты на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдет на "Газпром-Арене".

Баскетбол Баскетбол Алексею Шведу снимут гипс через неделю В четверг, 20 декабря, защитнику «Химок» Алексею Шведу был сделан рентген кисти, по его результатам было принято решение снять гипс через неделю.

Футбол Футбол «Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.

Спорт Спорт Ковтун о своей победе на ЧР: это лишь шаг к тому, чего я хочу добиться Максим Ковтун прокомментировал свою победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.

Футбол Футбол «Ливерпуль» победил в седьмом матче подряд в АПЛ