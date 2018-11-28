Политика

Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ
РБК
04:01

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.
РБК04:01

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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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