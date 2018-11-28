Политика
Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ
Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБРБК04:01
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.
РБК04:01
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Политика
Экзитпол: Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии
Обновлено в 12:45
Политика
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 12:24
Политика
В Крыму арестовали всех задержанных украинских военных моряков
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения еще девяти украинским морякам, которые были задержаны 25 ноября в районе Керченского пролива на двух артиллерийских катерах и буксире за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Минобороны: ИГ готовит в Сирии химическую атаку
Боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) готовят в Сирии химическую атаку против курдских сил, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян
Президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти.
Обновлено в 12:04
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 12:27
Политика
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 12:45
Политика
Лавров назвал инцидент в Черном море провокацией с расчетом на скандал
Изъятые при обыске судов ВМС Украины после инцидента в Черном море документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:46
Политика
Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю непонятна шумиха вокруг наличия у телеведущего Сергея Брилева гражданства Британии, передает "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:44
Политика
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией
Обновлено в 12:05
Политика
На встрече по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию и Идлиб
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что участники переговоров по Сирии в Астане обсудят конституционную комиссию, ситуацию в Идлибе, а также проблему беженцев и борьбу с терроризмом.
Обновлено в 12:18
Политика
Медведев обсудил с рабочими балтзавода заказы на новые ледоколы
Обновлено в 12:39
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:39
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 11:21