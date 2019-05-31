Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банкамиВедомости 05:11
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Космос
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Политика
Руслан Гаттаров ушел в отставку
В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Обновлено в 06:54
Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Тоттенхэм» отправился в Мадрид на финал Лиги чемпионов
Обновлено 29 мая в 10:59
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой пропал после развода
Сын актрисы Елены Яковлевой с середины весны не выходит на связь.
Обновлено в 07:10
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Для ралли выпустят 350-сильную Lada Granta FL 4WD
В основе гоночной модели ляжет кузов LADA Granta FL.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна
Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Четверо пострадавших на батуте в Улан-Удэ детей находятся в реанимации
Обновлено вчера в 05:51
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
Обновлено в 07:14
Футбол
Тренер «Балтики» дисквалифицирован на 8 игр за брань в адрес судьи
Главного тренера калининградской "Балтики" Евгения Калешина подвергли восьмиматчевой дисквалификации за то, что наставник нецензурно выражался в адрес судейской бригады, а затем наступил одному из судей на ногу.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Apple лидирует на рынке носимых устройств
Лидером мирового рынка является компания Apple с 12,8 млн поставленных устройств и долей в 25,8 %. Иными словами, «яблочная» империя занимает четверть отрасли.
Обновлено в 07:06