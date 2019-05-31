Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банкамиВедомости 05:11

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
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