Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банкамиВедомости 05:11

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Армия и оружие Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Происшествия В штате Вирджиния произошла стрельба Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

Политика На Украине изменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Кино Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО Ярославля Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного Александра Сидякина в СИЗО № 1 Ярославля.

Политика В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть Компания Apple увеличила лимит данных, которые пользователи могут скачать на телефон при использовании сотовой сети.

Общество Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Происшествия «Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Футбол «Челси» согласился отпустить Сарри в Италию Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом» Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

Общество Качество спермы москвичей шокировало: что показало исследование западных ученых Швейцарские ученые выяснили, что у большей половины молодых мужчин их страны очень плохое качество спермы.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.

Шоу-бизнес Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.

Происшествия Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

Авто Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.

Авто Subaru Crosstrek Desert Racer готовится к участию на Baja В рамках контракта компания построила уникальный багги Crosstrek Desert Racer, оснащенный 2,5-литровым оппозитным двигателем.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.