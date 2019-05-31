Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банкамиВедомости 05:11

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
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ВТБ предложил ограничить срок владения ЦБ акциями санируемых банков

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РБК05:07

Костин предложил ограничить срок владения ЦБ акциями коммерческих банков

Rambler News Service04:52
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Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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