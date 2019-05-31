Финансы

Костин предложил ЦБ раскрывать прогнозы по ключевой ставкеБанки.ру 04:56

Глава ВТБ напомнил, что такая практика в мире есть, например, у ФРС США. Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева уточняла, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке.
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Костин поддержал идею публикации со стороны ЦБ прогнозов ключевой ставки

ТАСС06:18

Костин призвал Банк России публиковать прогноз изменения ключевой ставки

Вести.Финанс05:43

Костин призвал ЦБ публиковать прогноз по ключевой ставке

Интерфакс05:29

Центробанк не публикует прогнозы из-за неуверенности – эксперт

REGNUM05:31

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Rambler News Service05:03

Глава ВТБ предложил Центробанку публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке

Московский Комсомолец04:40

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

РИА Новости04:31
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено в 00:47
Общество

Какие законы вступят в силу с 1 июня в России

С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено в 02:21
Авто

Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio

Французский автопроизводитель представил официальные фотоснимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж автомобиля.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео

Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Кино

Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Футбол

За Дзюбу не проголосовал только «Локо»

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Экономика

В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей

В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Общество

Чиновницу лишили премии за совет россиянам поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Авто

Subaru Crosstrek Desert Racer готовится к участию на Baja

В рамках контракта компания построила уникальный багги Crosstrek Desert Racer, оснащенный 2,5-литровым оппозитным двигателем.
Обновлено в 03:08
Культура

Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера

Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Общество

Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Александр Петунин вернулся в московское «Динамо»

Форвард Александр Петунин в результате обмена перешел из череповецкой "Северстали" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Обновлено в 09:24
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика

ВЦИОМ по просьбе Кремля объяснил падение рейтинга доверия Путину

Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что их жизнь станет лучше.
Обновлено вчера в 09:28
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Девочка из России упала с балкона турецкого отеля

Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.
Обновлено в 09:14
Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Политика

МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС

Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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