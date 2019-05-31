Финансы

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставкеРИА Новости 04:31

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Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

РИА Новости04:31

Костин предложил ЦБ раскрывать прогнозы по ключевой ставке

Банки.ру04:56

Глава ВТБ предложил Центробанку публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке

Московский Комсомолец04:40

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Rambler News Service05:03

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы ключевой ставки

Finam.Ru04:17
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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