Финансы
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставкеРИА Новости 04:31
Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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Глава ВТБ предложил Центробанку публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке
Московский Комсомолец04:40
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Политика
Вице-спикер Рады: Гройсман воровал из государственного бюджета
Председатель украинского правительства Владимир Гройсман "воровал из государственного бюджета", что не позволило ему спасти страну от угрозы дефолта.
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Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика
Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим
После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва предложила Киото ввести полностью безвизовый режим.
Обновлено в 02:32
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В Москве в четверг выпала почти половина месячной нормы осадков
Метеоролог отметил, что в мае месячная нома осадков равна 51 миллиметру.
Обновлено в 03:19
Футбол
В Санкт-Петербурге появилось мороженое «Вкус Зенита»
Обновлено в 03:48
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Познер рассказал, когда чувствует себя евреем
Познер добавил, что чувствует себя евреем, когда слышит или видит антисемитизм.
Обновлено в 03:09
Общество
Суд не выпустил косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
В Южно-Сахалинске суд частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требуют выпустить узников приморской «китовой тюрьмы» на свободу.
Обновлено в 03:42
Технологии
Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»
Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Финансы
В ЦБ дали прогноз по долговой нагрузке россиян в 2019 году
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз относительно долговой нагрузки россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Киркоров опроверг слухи о якобы родившейся дочери Сергея Лазарева
Филипп Киркоров опроверг слухи касательно якобы родившейся дочери Сергея Лазарева. Артист назвал сообщения «чушью и бредом».
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Политика
На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций
Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Политика
Минюст решил ликвидировать три партии
Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:15
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено вчера в 12:39