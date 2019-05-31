Финансы

Костин предложил ЦБ раскрывать прогнозы по ключевой ставкеБанки.ру 04:56

Глава ВТБ напомнил, что такая практика в мире есть, например, у ФРС США. Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева уточняла, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке.
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Костин поддержал идею публикации со стороны ЦБ прогнозов ключевой ставки

ТАСС06:18

Костин призвал Банк России публиковать прогноз изменения ключевой ставки

Вести.Финанс05:43

Центробанк не публикует прогнозы из-за неуверенности – эксперт

REGNUM05:31

Костин призвал ЦБ публиковать прогноз по ключевой ставке

Интерфакс05:29

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Rambler News Service05:03

Глава ВТБ предложил Центробанку публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке

Московский Комсомолец04:40

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

РИА Новости04:31
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 08:19
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество

С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг

Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество

Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ разместили штаб в детском саду в Мариуполе

Украинские силовики из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) разместили свой штаб в захваченном ими детском саду в подконтрольном им Мариуполе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:09
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Польше разбился самолет времен Второй мировой

В лесном массиве Силезского воеводства (Польша) разбился самолет, стилизованный под истребитель-перехватчик британского производства Spitfire времен Второй мировой войны.
Обновлено в 09:11
Авто

Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV в апреле усилил падение, но остался на шестом место в европейском рейтинге.
Обновлено в 03:31
Культура

Золотые часы Брюса Ли продали на аукционе

Обновлено в 10:37
Футбол

Гризманн подписал контракт с «Барселоной» ещё в марте

Радиостанция Cadena Ser имеет доказательства того, что французский нападающий ещё в марте подписал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 09:21
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Полная актриса снялась обнаженной ради любви к себе

Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Футбол

Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»

Обновлено в 08:17
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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