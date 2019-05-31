Финансы
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы ключевой ставкиFinam.Ru 04:17
Публиковать прогнозы ключевой ставки предложил Банку России глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он сообщил, выступая с докладом на I Съезде Ассоциации банков России.
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Глава ВТБ предложил Центробанку публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке
Московский Комсомолец04:40
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Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
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Обновлено вчера в 16:50
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
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Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
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Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
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Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Общество
«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей
В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева
Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 04:00
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы
Анализ проб воды из реки Яузы в районе Электрозаводского моста в Москве, где 30 марта очевидцы заметили мертвую рыбу, будет готов в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Обновлено в 06:17
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска
В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Экономика
Генпрокуратура ведёт новое расследование по ЮКОСу
В ходе организованного государством инвестиционного конкурса в декабре 1995 года 33 процента акций ЮКОСа продали по «бросовой» цене — за 9 млн долларов, рассказал советник генпрокурора.
Обновлено в 06:22
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Технологии
Mail.ru Group представила новый формат видеорекламы – Bumper Ads в видеосети Nativeroll
Mail.ru Group добавила новый формат коротких out-stream видеороликов Bumper Ads в видеосети Nativeroll.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 05:23