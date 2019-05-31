Экономика

Костин предлагает ограничить ЦБ срок владения санируемыми банкамиПРАЙМ 04:49

Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить Центробанку РФ срок владения акциями банков, прошедших процедуру санации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВТБ предложил ограничить срок владения ЦБ акциями санируемых банков

Коммерсантъ09:58

Костин предложил ограничить для ЦБ срок владения коммерческими банками

Forbes07:14

Костин предложил ограничить срок владения ЦБ акциями коммерческих банков

Rambler News Service04:52

ЦБ: запрет госбанкам покупать компании финсектора не осложнит продажу санируемых банков

ТАСС07:19

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

Ведомости05:11

Костин раскритиковал проект о запрете госбанкам покупать частные

РБК05:07

Глава ВТБ раскритиковал запрет госбанкам покупать частные банки

News.ru06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика

МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза

Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Обновлено в 17:56
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика

Китай создаст список ненадежных иностранных предприятий

В КНР появится "черный" список иностранных предприятий, которые разрывают контракты с китайскими компаниями или сокращают объемы поставок по некоммерческим причинам.
Обновлено в 12:48
Космос

Галактический масштаб: свердловские школьники представили свои космические изобретения

Уборщик космического мусора, автоматическая таблетница и сканер астероидов: ко Дню защиты детей свердловские школьники представили свои проекты по-настоящему галактического масштаба.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

FT: воинский контингент США в Польше может увеличиться на 1 тыс. человек

Помимо увеличения численности американского контингента в Польша стороны намерены повысить его оснащенность, в том числе усилить компонент сил специального назначения.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В штате Вирджиния произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
Обновлено в 17:57
Политика

Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 16:48
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика

Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ

Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 12:14
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Музыка

Умер джазовый певец Леон Редбоун

Обновлено в 04:54
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детской Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

Обновлено в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное