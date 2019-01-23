Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2ТАСС 11:13

Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2. А Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%, говорит федеральный чиновник.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.

Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2

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