Экономика

Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2ТАСС 11:13

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил переговоры о продаже "Ростелекому" доли банка в операторе Tele2.
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с чего всё началось

Для сделки с «Ростелекомом» Tele2 оценен в 240 млрд рублей

Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2. А Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%, говорит федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 15:41

Подробнее о событии

«Ростелеком» может стать единственным владельцем Tele2: нейтрально

ПРАЙМ02:10

ВТБ подтвердил возможность продажи доли в Tele2

Коммерсантъ11:26

Костин подтвердил переговоры о продаже «Ростелекому» доли ВТБ в Tele2

ТАСС11:13

ВТБ продаст «Ростелекому» свою долю в Tele2

Экономика сегодня11:08

Сделку по покупке «Ростелеком» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

Lenta.ru06:06

Костин сообщил о подготовке к продаже доли ВТБ в Tele2

РБК10:54

Для сделки с «Ростелекомом» Tele2 оценен в 240 млрд рублей

Ведомостивчера в 15:41
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Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Обновлено в 04:58
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Политика

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Происшествия

Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково

Московское метро совершенно точно дойдет до аэропорта Внуково.
Обновлено в 12:22
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены

Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Авто

Toyota представила юбилейный Land Cruiser 200

В рамках автосалона в Чикаго, фирма Toyota представит эксклюзивную спецверсию вездехода Land Cruiser 200.
Обновлено в 06:26
Технологии

Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Путин выразил поддержку законным властям в Венесуэле

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети

В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник».
Обновлено в 05:58
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Исторический музей в Москве сообщил в полицию о пропаже древней иконы

Представители Государственного исторического музея в Москве обратились в правоохранительные органы, заявив о пропаже древней Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено в 07:23
Общество

Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

Обновлено в 12:12
Гаджеты

В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Спорт

Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 09:39
Общество

Бывшая жена отсудила у Цеповяза 4,3 млн рублей

Обновлено в 11:13
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
Политика

Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Авто

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Космос

У американцев на МКС отказал скафандр

Обновлено в 10:32
Технологии

Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек

Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено в 12:19
Политика

Карлос Гон ушел с должности главы Renault

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

Обновлено в 00:28
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Главное